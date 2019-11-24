بعد اختراق حساب رئيسه .. تحديثات من "تويتر" لحماية الحسابات

أجرى موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تحديثات لإعدادات الأمان الخاصة به، التي ستجعل مستخدميه يعتمدون ميزة "التحقق بخطوتين" المعروفة أيضا باسم "المصادقة ثنائية العوامل"، دون الحاجة إلى أرقام هواتفهم.

ويأتي التحديث بعد أشهر قليلة من تمكن المتسللين من اختراق حساب جاك دورسي الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، عن طريق سرقة رقم هاتفه المحمول.

وقال "تويتر"، إنه سيتيح الآن استخدام تطبيقات المصادقة أو مفاتيح الأمان، منعا من وقوع المستخدمين ضحية لما يعرف بـ"هجمات مبادلة شرائح الاتصال، وهي عملية احتيال تتيح للصوص الإنترنت التسلل إلى الهواتف الذكية، بحسب "سبوتنيك".

وبالتحديث الأمني الجديد، أصبح لمستخدمي "تويتر" إمكانية استخدام مفاتيح الأمان، وهو جهاز مادي يشبه مفاتيح USB، أو معيار مصداقية الويب WebAuthn المعتمد من قبل اتحاد شبكة الويب العالمية، وذلك من أجل تسجيل الدخول إلى حساباتهم، دون الحاجة إلى تسليم أرقام هواتفهم.

وتتيح ميزة "المصادقة الثنائية" للخوادم، تسجيل المستخدمين والمصادقة عليهم بواسطة تشفير المفتاح العام بدلا من كلمة المرور.

ويسمح للخوادم بالتكامل مع أجهزة المصادقة القوية المدمجة الآن في أجهزة مثل "هالو" من شركة "ويندوز"، أو Touch ID من شركة "أبل".