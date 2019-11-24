مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,505.55 بانخفاض قدره 0.10 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 756.49 بارتفاع قدره 12.94 نقطة عن معدل أقفاله السابق بحسب ما ذكرت "واس".

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و 386 ألف و 406 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 645 ألف و 429 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 60 صفقة.