"عذيب للإتصالات" تعين عضو مجلس إدارة

أعلنت شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) اليوم تعيين عضو مجلس الإدارة عمر صبحي عبدالكريم شناعه، كعضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، ممثل للشريك المؤسس شركة بذار للاتصالات وتقنية المعلومات، وقد قام مجلس الإدارة بالموافقة على هذا التعيين في 21 نوفمبر 2019م، وذلك بسبب رغبة الشريك المؤسس في استبدال ممثله المستقيل من مجلس الإدارة السيد/ جافيد عبدالرحمن أختر.

يذكر أن عمر شناعه حاصل على شهادة بكالوريوس تخصص محاسبة عام 1998م من جامعة العلوم التطبيقية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ودرجة الماجستير تخصص محاسبة من جامعة العلوم المالية والمصرفية بالمملكة الاردنية الهاشمية عام 2000م، محلل مالي معتمد من قبل البنك المركزي الاردني. ويعد السيد/ عمر من الكفاءات التي تتمتع بسيرة مهنية متميزة ولديه اكثر من 22 سنة خبرة في المجال المالي والمصرفي في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية.