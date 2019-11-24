اختيار تحالف "توزيع" و "أميانتيت" و"سيسكو" و"كوبرا الأسبانية" لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بالطائف

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن اختيار التحالف الذي يتشكل مناصفة بين الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع" (إحدى الشركات الزميلة لشركة أميانتيت، والتي تمتلك فيها ما نسبته 50% من رأسمالها البالغ 146 مليون ريال مناصفة مع الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)) وشركة كوبرا الأسبانية، كمقدم العطاء المفضل لمشروع إنشاء محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الطائف. حيث تفيد شركة أميانتيت العربية السعودية بقيام هذا التحالف بتوقيع عقد مع الشركة السعودية لشراكات المياه لانشاء المحطة وذلك بتاريخ 24 ربيع الأول 1441هـ، الموافق 21 نوفمبر 2019م.

ومن المتوقع بدأ الاثر المالي بعد التشغيل في نهاية العام 2022م تحت بند حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة لشركة أميانتيت.

علماً بأن المشروع يشمل تطوير وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة ومن ثم نقل الملكية للمشروع بنظام (BOOT)، إلى جانب إنشاء البنية التحتية والمرافق ذات الصلة وذلك بموجب عقد حق انتفاع مدته 25عاماً بمبلغ 315 مليون ريال تقريباً. وسيتم توفير قيمة المشروع عن طريق تمويل بقروض اسلامية، ستقوم خلالها شركة المشروع والتي من المقرر تأسيسها لتطوير المشروع بمعالجة السعة الكاملة لمياه الصرف الصحي المزودة إلى الشركة بقدرة معالجة تصل إلى 100 ألف متر مكعب يومياً وقابلة للتوسعة إلى 270 ألف متر مكعب.

ومن المتوقع البدء في بناء المشروع خلال الربع الثاني من العام 2020م وذلك فور الانتهاء من ابرام اتفاقية التمويل مع البنوك الممولة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينها.