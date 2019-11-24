"بوبا العربية": الانتهاء من المرحلة الأخيرة من شراء الأسهم المخصصة لبرنامج حوافز الموظفين

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني اليوم الإنتهاء من المرحلة الأخيرة من شرائها لأسهمها المخصصة لبرنامج حوافز الموظفين لدورة السنة الحالية، وذلك على النحو التالي:

1. إجمالي المبلغ النقدي المستخدم كقيمة لشراء أسهم خطة الحوافز طويلة الأجل للمرحلة هذه من العام الحالي: 15,000.00 ألف ريال.

2. متوسط سعر الشراء للسهم الواحد: 105.24 ريال للسهم الواحد.

3. عدد الاسهم المشتراة : 142,526 سهم.

وقالت الشركة: " إن هذه الأسهم المشتراة والبالغ عددها 142,526 سهم ستخصص لدورة الحوافز لمدة ثلاث سنوات للفترة 2019-2021، والتي بدأت في 1-1-2019م وتنتهي في 28-02-2022م. علماً أن فترة إستحقاق هذه الأسهم بعد 3 سنوات من تاريخ بداية دورة التقييم وذلك حسب شروط وأحكام برنامج أسهم حوافز الموظفين التي قامت الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة عليها مسبقاً في إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2019/06/30م، وكنتيجة لعملية الشراء المشار إليها أعلاه، تحتفظ بوبا العربية الآن بـ668,147 سهم من أجل برنامج حوافز الموظفين".

علما بأن عمليات شراء الأسهم ليس لها أي أثر مالي جوهري على النتائج المالية للشركة.