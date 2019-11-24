عمومية "زهرة الواحة" توافق على توزيع 75 هللة لكل سهم

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 1441-03-24 الموافق 2019-11-21، بنسب حضور بلغت 73.80%، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الاول من عام 2019م، وذلك بواقع خمسة وسبعون (75) هللة لكل سهم مايمثل نسبته 7.5% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي قدره 11,250,000 ريال ما يمثل نسبته 7.5% من راس المال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح خلال 15 يوماً. كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م وتحديد تاريخ الأستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.



وقد حضر الاجتماع :

1- أحمد حمود إبراهيم الذياب رئيس مجلس الإدارة.

2- طارق عبد الرحمن صالح السدحان نائب رئيس مجلس الإدارة.

3- طه محمد عبد الواحد أزهري عضو مجلس الإدارة.

4- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الزويدي عضو مجلس الإدارة.

5- أحمد حسن أحمد علي عضو مجلس الإدارة.

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع :

1- جورج عبد الكريم موسى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبهم من أعضائها:

1- رئيس لجنة المراجعة/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان.

2- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت/ طارق عبد الرحمن صالح السدحان.