أوتسوكي: لا نفكر في الهبوط

اعترف الياباني تسويوشي أوتسوكي مدرب فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني لكرة القدم، أنه سعيد أن يخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا عندما يلاقي نظيره الهلال على ملعب "سايتاما 2002"، وقال "سعيد بالعودة لملعبنا، وسعيد أيضا أن نستفيد من عامل برودة الطقس". وأضاف "فريقي جاهز تماما للنهائي، ولا يوجد لدي أي إصابات، والجميع جاهز فنيا وبدنيا وذهنيا".

وكشف مدرب أوراوا ريد دايموندز، أنه قرر فتح التدريب الأخير لحضور الجماهير، لكي يشعر اللاعبون بالمسؤولية أمام الجمهور، وقال "لا نفكر في الدوري المحلي حاليا، ولا حتى مسألة الهبوط من عدمه، فنحن نفكر في مباراة اليوم فقط، وهدفي من خطوة فتح التدريب الأخير هو أن يستشعر اللاعبون المسؤولية، ويروا هذا الدعم ويردوا الدين لهم". وأضاف "في فترة التوقف استعددنا بشكل جيد لهذه المباراة، ونأمل أن تساعدنا برودة الطقس في اللعب بشكل أفضل، والفرصة ما زالت أمامنا، وستشاهدون فريقا مختلفا، ونحن بحاجة إلى تسجيل هدفين، لكن لن نندفع بشكل مبالغ فيه، لأن استقبالنا لهدف سيجعلنا مضطرين إلى تسجيل ثلاثة أهداف، وسنلعب بتوازن مع محاولة تسجيل أكبر قدر من الأهداف لتحقيق البطولة".