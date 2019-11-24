كوروكي: الرعب الأكبر .. إذا سجلوا

شدد شينزو كوروكي مهاجم فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني لكرة القدم، على أن فريقه يجب أن يخاطر خلال مباراة الإياب اليوم عندما يستضيف الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، إذا كان يريد الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، حيث يدخل أوراوا ريدز المباراة وهو متأخر في النتيجة، بعدما خسر الذهاب 0 /1.

وأكد كوروكي أنه رغم الخسارة في مباراة الذهاب، إلا فريقه ما زال يمتلك الأمل في تعويض النتيجة على أرضه، وذلك بالاعتماد على الانتقال من التركيز على الهجوم بدلا من الدفاع، وقال "في مباراة الذهاب لم نتمكن من الأخذ بزمام المبادرة، كما كنا نطمح، وبالتالي فقد خسرنا، لكن الآن نشعر أننا قادرون على العودة بالنتيجة على أرضنا، وبالتأكيد كنا نريد تسجيل هدف خارج أرضنا، رغم أننا كنا نعرف أن المهمة ستكون صعبة، وخرجنا كفريق من مباراة الذهاب بالخسارة 0 /1 والآن نعتقد أننا بحاجة إلى الفوز على أرضنا 2 /0".

وأوضح كوروكي "خسرنا مباراة الذهاب، لكن أعتقد أن نتيجة تلك المباراة كانت جيدة، وصحيح أننا لعبنا تلك المباراة بطريقة دفاعية، ولم نتمكن من صنع كثير من الفرص الهجومية، لكن في هذه المباراة سنضغط في الهجوم ويجب أن نسجل هدفا، وأريد أن نأخذ بزمام الأمور ونهاجم، وتلقي هدف على أرضنا هو الرعب الأكبر بالنسبة لنا، لكن إذا لم نقم بالمخاطرة فإننا لن نهاجم بصورة جيدة".

وأضاف "من الضروري أن نلعب ونحن نؤمن أننا لن نتلقى هدفا في مرمانا، ونعمل بقوة من أجل الفوز".

وعلق كوروكي بخصوص نجاحه في تسجيل ثمانية أهداف فقط في 13 مباراة هذا العام، قائلا "الطريقة التي يلعب بها الفريق تغيرت، وأعتقد أنه مقارنة بالسابق فقد ارتفع عدد الأهداف التي سجلتها، وهذا العام بالتأكيد سجلت عددا أكبر من الأهداف عبر استغلال التمريرات العرضية، وكنت أشعر أنني يجب أن أعمل أكثر على توقيت القفز داخل منطقة الجزاء من أجل التعامل مع التمريرات العرضية، وأعتقد أن هذا سبب نجاحي في تسجيل أهداف أكثر هذا العام".