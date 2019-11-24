الهلال يهدد رقم 2017 بهدف

ربما يكون للهدف رقم 203 في المباراة رقم 139 طعم من نوع آخر في حال نجح فريق الهلال لكرة القدم في التسجيل اليوم في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني هدفا أو أكثر، حيث سجل الهلال منذ خوضه ثاني مباراة من نسخة 2003 بالنظام الجديد 202 هدف من بينها 24 هدفا في النسخة الحالية.

وخاض الهلال منذ الـ9 من آذار (مارس) عام 2003م 138 مباراة، منذ استحداث النظام الجديد في البطولة القارية الأم للأندية، حيث سجل فيها 58 انتصارا، 35 تعادلا، وخسر 45 مباراة.

وتعد النسخة الحالية للهلال هي الأكثر تحقيقا للانتصارات خلال مشاركته الـ15 في تاريخ البطولة منذ النظام الجديد، حيث سجل فيها ثمانية انتصارات، حيث يحتاج لتسجيل هدف وحيد لتكون النسخة الأكثر غزارة للأهداف، كونه سجل في نسختي 2017 والنسخة الحالية 24 هدفا وجميعها تأهل للنهائي وكان خصمه الأخير الفريق الياباني نفسه وسجل الهدف الـ24 في ذهاب النهائي.

كما تحمل النسخة الحالية للفريق الأزرق عدد مرات الفوز الأكثر خلال مشاركاته في البطولة القارية بثمانية انتصارات، أفضل من نسخة 2017 بانتصار واحد.