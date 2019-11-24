الثأر من «الألماس الأحمر»

تفوح رائحة الثأر من ملعب "سايتاما 2002" في العاصمة طوكيو عندما يلتقي الهلال بمضيفه أوراوا ريدز دايموندز الياباني "الألماس الأحمر" في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، ولا سيما أنه الياباني الوحيد الذي استطاع هزيمة الهلال وعلى الملعب نفسه قبل عامين.

ولم ينجح أي ياباني بالفوز على الهلال في تاريخ مواجهات الأزرق ضمن جميع أدوار دوري أبطال آسيا بمسماها القديم أو الحالي عدا أوراوا الذي خطف من أمامه لقب نسخة 2017، حيث تعادلا ذهابا 1/1، وفاز أوراوا إيابا بهدف نظيف.

ويملك الهلال مسيرة مميزة أمام الفرق اليابانية خلال مواجهتها في البطولات الآسيوية، وخاض الهلال ثمانية لقاءات، ونجح في تحقيق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر مرة.

وافتتح الهلال مشواره أمام الفرق اليابانية في نسخة 1987، والتقى ضيفه جيف يونايتد ضمن الدور التمهيدي وكسب المواجهة 4 /3، ثم التقى ناجويا جرامبوس في نهائي مسابقة كأس الكؤوس الآسيوية عام 1997 وكسبها 3 /1.

ولا تذكر لقاءات الهلال أمام "أبناء الساموراي" دون ذكر نهائي نسخة 2000، آخر الألقاب الزرقاء، حينما واجه الهلال ضيفه جوبيلو إيواتا، وكان متأخرا 1 /2 حتى الدقيقة الأخيرة التي شهدت تسجيل هدف التعادل عن طريق البرازيلي سيرجيو ريكاردو الذي تمكن من تسجيل التعادل في الوقت القاتل لينقل المباراة للأشواط الإضافة التي شهدت تفوق الهلال وتتويجه باللقب.

واستمر التفوق الأزرق على الأندية اليابانية عندما تغلب على شيميزو بنتيجة 2 /1 في ذهاب كأس السوبر الآسيوي عام 2000 فيما تعادل في مباراة العودة بنتيجة 1/1 ليتوج باللقب في هذا العام، فيما كانت الأخيرة على ملعب "محيط الرعب" في ذهاب النهائي الحالي بهدف البيروفي أندري كاريلو.