لوشيسكو: سنتجاوز عامل الجو

أكد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال لكرة القدم، أن يوم إياب نهائي دوري أبطال آسيا هو يوم مختلف بالنسبة لهم، وقال "من أطلب منه المشاركة عليه أن يؤدي كل ما يملك من أجل الظفر باللقب، والمجموعة جاهزة بشكل كامل لخوض هذا اللقاء".

وشدد المدرب الروماني خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالنهائي القاري على أن الأمطار المنتظر هطولها، إضافة إلى البرد القارس اليوم حسب التوقعات لن تؤثر في فريقه، وقال "في المباريات النهائية يجب أن تتعامل مع كل الظروف ومن ضمنها عامل الجو، وعليك تجاوز كل العقبات إذا ما أردت تحقيق حلمك، وبالروح والحماس سنفعل كل شيء".

وزاد "النهائيات دائما صعبة ولدينا إرادة وحماس كبيرين لتحقيق الحلم الذي يريده الجميع، وسنلعب ليس من أجل البطولة فقط، بل تحقيق الفوز أيضا في المباراة".

وبين لوشيسكو، "انتصرنا في لقاء الذهاب بهدف، كان بإمكاننا تسجيل مزيد لولا إلغاء الحكم للهدف الثاني الصحيح".

ولم يعلن مدرب الهلال مشاركة محمد كنو لاعب خط وسط فريقه رغم إعلانه جهازيته، وقال "كنو من أفضل اللاعبين السعوديين، ولسوء حظه أنه أصيب في الفترة التي سبقت ذهاب النهائي، وحاليا هو جاهز، لكن أمر مشاركته من عدمها أنا من سيحددها".