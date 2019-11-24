على أبواب كأس العالم

لن يفوت فريق الهلال لكرة القدم، الفرصة للمرة الثالثة لاستعادة اللقب المفقود من خزائنه منذ 19 عاما، ولا سيما أنه لا يفصل بينه وبين الهلال سوى خطوة واحدة، عندما يحل ضيفا على أوراوا ريدز الياباني على ملعب "سايتاما 2002"، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن خسر اللقبين عامي 2014 و2017 أمام وسترن سيدني الأسترالي، وأوراوا.

ويجمع لقاء اليوم، ثارا بين الهلال ونظيره الياباني بعد أن توج بطلا على حسابه في نسخة 2017، بعد التعادل 1/1 ذهابا، والفوز عليه 1 /0 إيابا.

واكتفى الهلال بالفوز، على أوراوا "الألماس الأحمر" بهدف البيروفي أندريه كاريلو بعد إهدار كثير من الفرص في ملعبه، ويمني الأزرق تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخ البطولة وللمرة الأولى بالنظام الحالي، حيث سبق أن حقق لقب نسختي 1992 و2000.

ويطمح المدرب الروماني رازفان لوشيسكو دخول المجد من أوسع أبوابه بتحقيق اللقب والمشاركة في كأس العالم للأندية الذي ظل عصيا نحو عقدين، ويعول كثيرا على القوة الزرقاء الضاربة هجوميا بـ24 هدفا بوجود هداف المسابقة الفرنسي بافتيمبي جوميز، الذي سجل ثمانية من إجمالي عشرة أهداف، إضافة إلى الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، البيروفي كاريلو، وسالم الدوسري.

وغادرت بعثة الهلال لليابان قبل أسبوع من المباراة بهدف التأقلم مع الأجواء الباردة والماطرة التي تشهدها اليابان في هذه الفترة من العام.

وسيخوض الهلال الذي سيسانده نحو ثلاثة آلاف مشجع غادروا الرياض عبر طائرات خاصة، المباراة بصفوف مكتملة ستشهد عودة الدولي محمد كنو، بعد تعافيه التام من الإصابة.

وفي المقابل، فإن أوراوا ليس أمامه سبيل لإحراز اللقب سوى الفوز فقط وبفارق هدفين أو الفوز بهدف وتمديد المباراة لوقت إضافي، ولهذا سيكون تركيزه منصبا على الهجوم لتسجيل هدف يعيد المباراة لنقطة الصفر ومن ثم البحث عن هدف ثانٍ يحافظ عليه حتى نهاية المباراة.

وسيستعيد أوراوا، حارسه الأساسي شوساكو نيشيكاوا، العائد من الإيقاف بعد أن ارتكب بديله هاروكي فوكوشيما خطأ منح الهلال هدف الفوز في الذهاب رغم أنه أنقذ الضيوف من هزيمة أثقل، كما يعول على هدافه المخضرم شينزو كوروكي الذي سجل ثمانية أهداف في المسابقة.