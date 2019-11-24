الشلهوب: لا تقارنوا بين جيلين

رفض محمد الشلهوب لاعب خط وسط فريق الهلال لكرة القدم الرد على سؤال صحافي ياباني للحديث عن الفارق بين مشاركته في نهائي البطولة عام 2000 أمام جابيليو الياباني، والنهائي الحالي أمام مواطنه أوراوا ريد دايموندز، وقال "لا أود المقارنة ولا أحبها، كل جيل له مميزاته وأسلوب لعبه، ولا أنسى النهائي أمام جابيليو قبل 19 عاما، لكن لا أرغب بالمقارنات فيما يخص الجيلين الكل له مميزات".

وزاد "هناك أيضا فرق بينه وبين أوراوا ولا يمكن المقارنة، وتملكون في اليابان أندية مميزة". كما رفض الشلهوب الحديث عن موعد اعتزاله، وإذا كانت هذه النسخة من دوري أبطال آسيا هي الأخيرة له، وقال "هذا سؤال شخصي، اليوم هو يوم المجموعة".

وأضاف "لدينا مجموعة رائعة بمزيج متكامل بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وسنقاتل لتحقيق هدفنا الذي حضرنا من أجله".

وأكد الشلهوب أنهم سعداء بوجودهم في نهائي آسيا، وقال "منذ بداية البطولة ونحن نحاول إيجاد عائلة كروية محترمة ونجحنا في ذلك، وسنلعب اليوم بقوة من أجل تحقيق اللقب".