تذاكر الهلال .. التسليم عند «D3»

رفضت إدارة نادي الهلال، تسليم تذاكر دخول مباراة فريقها تحت ضيافة أوراوا ريدز الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، لأي جهة سواء نادي الطلاب السعوديين في اليابان، أو الأفراد، إذ فضلت أن يتسلم كل مشجع تذكرته أمام بوابة "سايتاما 2002" تفاديا لضياعها خاصة أنه لا تتوافر بدائل لدخول الملعب حال ضياع التذكرة الأصل بحسب النظام الخاص بالنادي المستضيف.

وتسلمت إدارة الهلال، 3200 تذكرة من نظيرتها في أوراوا، بعد مماطلة من الأخيرة، قبل أن تسلمها في حدود الساعة السابعة مساء.

يشار إلى أن جميع الجماهير التي وصلت إلى اليابان، تسكن في فنادق في وسط طوكيو، المنطقة القريبة من المواقع السياحية لإضفاء مزيد من الأجواء الرائعة على رحلتهم، كما أنها تبتعد عن ملعب سايتاما 2002 نحو الساعة ونصف الساعة، وستقلهم إلى مسرح النهائي 40 حافلة تم تخصيصها لهم.

وجاء اختيار وسط طوكيو، لإقامة الجماهير، لعدم توافر مطاعم عربية أو مطاعم تقدم وجبات تناسب السعوديين في ضاحية سايتاما.

وستفتح بوابات ملعب سايتاما في الرابعة عصرا، كما خصصت إدارة الملعب البوابة رقم (D3) التي سيلج عبرها مجلس الجمهور، وموظفو العلاقات العامة وعلى رأسهم ياسر طلاسي، لتنسيق دخول أنصار الأزرق.

يشار إلى أن جماهير من الإمارات، والكويت، وصلوا أيضا لدعم الأزرق في النهائي الآسيوي.