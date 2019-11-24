لـ 16 نسخة .. 12 بطلا

ظهرت النسخة الحالية من نموذج كأس دوري أبطال آسيا لأول مرة في نسخة عام 2003 من تاريخ البطولة، حيث سيكون ظهورها اليوم عندما يلتقي الهلال مضيفه اوراوا ريد دياموندز للمرة الـ17، حيث ستكون النسخة المصنوعة من الفضة الخالصة للهلال ليكون رقم 13 في سجلها الشرفي أو للفريق الياباني وتبقى في عهدة البطل الـ12 في تاريخها، ومن بينهم الاتحاد السعودي الذي حققها "مرتين".

صنعت شركة توماس لايت البريطانية كأس دوري أبطال آسيا من الفضة عام 2002 إضافة إلى ميداليات المركزين الأول والثاني والجوائز المصاحبة للنهائي، حيث تعد الشركة البريطانية صاحبة علاقة طويلة مع الاتحاد القاري، بصناعتها عديدا من الكؤوس والميداليات، آخرها الكأس الجديدة لبطولة أمم آسيا التي ظهرت عام 2019 في الإمارات. ويعد العين الإماراتي أول فريق حقق هذا النموذج من الكأس عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره بوليس تيرو التايلاندي 2/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث تناوب على تحقيقها من بعده الاتحاد "مرتين على التوالي"، جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، اوراوا ريد دياموندز، غامبا أوساكا الياباني، بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، سيونجنام إف سي الكوري الجنوبي، السد القطري، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، جوانجزو إيفرجراند الصيني، ويسترن سيدني وانديريرز الأسترالي، جوانجزو إيفرجراند، جيونبك هيونداي موتورز، اوراوا ريد دياموندز، وكاشيما انتلرز الكوري الياباني.

ولا يتملك الفريق البطل نموذج الكأس الأصلية بغض النظر عن مرات التحقيق وفقا للوائح وأنظمة الاتحاد الآسيوي، حيث يحصل الفريق المتوج باللقب بنسخة احتياطية تسلم له عقب مراسم التتويج ويحتفظ بها، فيما تعود النسخة الأصلية للاتحاد القاري.