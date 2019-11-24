المسحل يحفز الهلال

على الرغم من وصوله المتأخر إلى طوكيو في حدود الساعة السادسة مساء، إلا أن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حرص على زيارة الهلال، في فندق إقامته، حتى يحفز اللاعبين ويشد من أزرهم قبل مواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علما بأنه المسؤول الوحيد الذي زار البعثة أمس فيما ابتعد البقية لتفضيلهم إبعاد اللاعبين عن الضغط غير المطلوب قبل اللقاء الفاصل.

يشار إلى أن عددا كبيرا من أعضاء الشرف وصلوا إلى طوكيو لمساندة الهلال، يتقدمهم الأمير نواف بن سعد، رئيس الهلال السابق، والأمير فهد بن محمد، إلى جانب بعض اللاعبين القدامى.

وانضم لمؤازرة الهلال أمس، الكويتي طلال الفهد، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم، ونادي القادسية في بلاده، بينما سلمته إدارة نادي الهلال، تذاكر المنصة الخاصة به.