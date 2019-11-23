 برنامج التحول الوطني يستعرض إسهاماته ودوره في تمكين المرأة 

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى يوم الأربعاء الماضي، على مواصلة المملكة العمل على تمكين المرأة ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص. وقال خادم الحرمين الشريفين : "نشير بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة مشاركة المرأة من (19.4%) بنهاية عام (2017م)، إلى (23.2%) بنهاية النصف الثاني من عام (2019م)".

وتعزيزًا لدور برنامج التحول الوطني في دعم المرأة في سوق العمل وتنمية الاقتصاد وتشجيعها لدخول سوق العمل تم إسناد هدف استراتيجي بقيادة وزارة العمل و التنمية الاجتماعية لدعم المرأة بشكل خاص و هو "زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل"؛ وذلك من خلال عدة مبادرات منها ما يساهم بشكلٍ مباشر في توظيفها ومنها ما يساهم بشكل غير مباشر عن طريق تمكينها و تسهيل التحديات التي تواجهها، ومن أبرز مبادرات برنامج التحول الوطني التي تساهم بشكل مباشر في توظيف المرأة، مبادرة "تشجيع العمل عن بعد" والتي تهدف إلى خلق أسلوب مِرن في التوظيف للاتي يصعُب عليهُن التواجد في مقر العمل، وذلك من خلال منح أصحاب العمل قناة عصرية لإدارة وتفعيل القوى البشرية بطريقة أكثر كفاءة من الجوانب المالية والتشغيلية، ومبادرة "تشجيع العمل المرن" والتي تهدف إلى زيادة عدد العاملين بدوام مرن (بالساعة) في القطاعين العام و الخاص، بالإضافة إلى مبادرة "التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل" والتي تهدف إلى تطوير برامج التدريب المنتهي بالتوظيف لتمكين الباحثات عن العمل من إيجاد الفرص الملائمة، حيث يتكون البرنامج من تدريب على رأس العمل من قبل الشركة الموظفة بالتوازي مع برنامج تدريبي لتطوير مهاراتهن الفنية والشخصية.

و هناك مبادرات تُمكن المرأة وتساهم في استقرارها الوظيفي من خلال تنفيذ حلول معالجة لبعض التحديات التي تواجهها مثل المواصلات والتنقل من خلال مبادرة "توفير خدمات الرعاية لأطفال النساء العاملات" و مبادرة "دعم وتسهيل نقل المرأة".

كما أن برنامج التحول الوطني يسعى إلى دعم عمل المرأة السعودية في القطاعين العام والخاص والتي تُعنى بتمكين و تدريب المرأة لتقلد المناصب العليا و من أهمها مبادرتي "التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية" ومبادرة " تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي"

ويتطلع برنامج التحول الوطني إلى تحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة من خلال الأهداف المدرجة تحت برنامج التحول الوطني والمسندة إلى الجهات التنفيذية المعنية وذلك لتحقيق رؤية الوطن 2030.