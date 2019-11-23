خطأ طبي "ساذج" يهدد بنقل الإيدز إلى 1000 مريض

اعترف مستشفى أمريكي أن نزلاءه المرضى قد يكونون أصيبوا بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" عن طريق الخطأ، بسبب واقعة إهمال للعاملين فيه.

وأعلن المستشفى في ولاية إنديانا الأمريكية، أن أكثر من ألف مريض لديه معرض للإصابة بالإيدز أو التهاب الكبد، وذلك لأن أحد العاملين فيه لم يعقم الأدوات الجراحية المستخدمة بشكل صحيح.

وأرسلت إدارة مستشفى جوشين رسالة لـ1182 من نزلائه، الذين أجروا عمليات جراحية فيه بين شهري نيسان (أبريل) وأيلول (سبتمبر)، لإعلامهم بأنهم معرضون للإصابة بـالإيدز أو التهاب الكبد بي أو سي، وفقا لمحطة "فوكس 24".

وحاولت الإدارة تطمين المرضى بالإشارة إلى أن احتمال الإصابة بالأمراض المذكورة "منخفض جدا"، لأن الأدوات المستخدمة كانت "معقمة نوعا ما".

وقال المستشفى في الرسالة: "على الرغم من استخدام أدوات التعقيم الكيميائية، لا نستطيع التأكيد أن الأدوات المستخدمة كانت معقمة بشكل كامل".

وقالت إحدى المريضات اللاتي تلقين رسالة المستشفى: "شعرت بغضب شديد، لأنه عندما تخبر أحدا باحتمالية إصابته بمرض كهذا، فإنك لا تؤثر فيه فقط، بل في عائلته كذلك".

وأعلنت الإدارة أنها ستقوم باختبارات فحص الدم لجميع المرضى الذين تعرضوا للأدوات الطبية غير المعقمة.