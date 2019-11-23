العطوي: لاتسألوني عن فوز الاتحاد

أعلن خالد العطوي مدرب فريق الاتفاق لكرة القدم، غياب المهاجم محمد الكويكبي عن مباراة الاتحاد ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "اللاعب يحتاج إلى علاج لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع من أجل العودة".

وأوضح في مؤتمر صحافي قبل لقاء الاتحاد، أن التونسي نعيم السليتي سيكون جاهزا متى ما أراد ضمه، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن الاستعدادات جيدة لمباراة الاتحاد، وقال "استغللنا فترة التوقف باللعب مباراة ودية قوية أمام العدالة، ورغم أننا لم نفز إلا أننا استعددنا جيدا، ففترة التوقف ساعدتنا على تصحيح الأخطاء".

وامتنع عن الإجابة عن سؤال أن الاتحاد مهما كانت مستوياته يكسب الاتفاق؟ وقال "اسألوني عن الأمور الفنية فقط"، رافضا الإجابة عن عدم رضا الاتفاقيين على ترتيب الفريق، إضافة إلى رفضه الحديث عن الانتقادات لقيادته.