الفيحاء يقتنص الشباب

أسقط فريق الفيحاء لكرة القدم، مستضيفه الشباب 1 / 0، بينما خطف الرائد فوزا غاليا من الحزم 3 / 2، وأوجع أبها، نظيره الفتح 3 / 1، في افتتاح المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجمّد الشباب في (15 نقطة)، بينما ارتقى أبها إلى (14 نقطة)، والرائد (14 نقطة)، فيما بقي الحزم في (14 نقطة)، وارتفع الفيحاء إلى (13 نقطة)، بينما تجمد الفتح في (5 نقاط)،

وكسب الحزم المليون بعد حضور 3328 متفرجا لمباراته مع الرائد.

في الرياض، اقتنص الفيحاء فوزا مهما على الشباب 1 / 0، حيث جاء الهدف بتوقيع الغاني صمويل أوسو (60).

وفي الرس، فاز الرائد على الحزم 3 / 2، أحرزها كل من المغربي محمد فوزير (21)، الكاميروني أرناود دجوم (41)، وأحمد الزين (56)، ولأصحاب الأرض، أسامة خلف (67)، والسويدي كارلوس ستراندبيرج (74) الذي أضاع ركلة جزاء (30).

وفي أبها، عمق أبها جراح ضيفه الفتح، فهزمه 3 / 1، تناوب في تسجيلها كل من المغربي سعد بقير (9)، سميحان النابت (18)، وصالح آل عباس (86)، وللضيوف توفيق بوحيمد (49)، علما بأن الفتح أكمل اللقاء منقوصا بعد طرد الأوروجوياني ماتياس أجويريجاراي (33).

وفي مباريات اليوم، يستقبل الأهلي (17 نقطة) نظيره الفيصلي (17 نقطة)، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة"، بينما يحل التعاون (16 نقطة) ضيفا على ضمك (4 نقاط)، في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة".