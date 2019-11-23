تذاكر الهلاليين لم تسلم

تذمرت إدارة نادي الهلال من نظيرتها في أوراوا ريدز الياباني لعدم تسليمها تذاكر مباراة الهلال واوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا غدا، رغم أن الهلال دفع قيمة التذاكر منذ أسبوعين.

وأعطى النادي الياباني موعدا جديدا مساء اليوم لتسليم التذاكر رغم أن الموعد المتفق عليه كان أمس.

ميدانيا، تحت زخات المطر، أجرى الهلال تدريبه الرئيس تحضيرا لمواجهة أوراوا حيث بدأ العمل بفقرات فنية متنوعة، ومن ثم طبق المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، التكتيك الذي سينتهجه في المواجهة من خلال مناورة كاملة، قبل أن يفرض مناورة أخرى على جزء من مساحة الملعب.

وكان السوري عمر خربين، لاعب الهلال، قد انضم إلى معسكر الفريق بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2020، وكأس آسيا 2023.

وسيعقد لوشيسكو، اجتماعا فنيا مع اللاعبين في الثالثة من مساء اليوم، وبعدها بساعة ونصف الساعة يطل على رجال الإعلام للحديث عن النهائي الآسيوي عبر المؤتمر الصحافي، ومن ثم ينطلق التدريب الختامي المغلق بداية من السادسة مساء.

من جهة ثانية، انتقل الهلال من الفندق المخصص له في أقصى ضاحية جنوب طوكيو إلى الفندق الجديد في أقصى ضاحية شمال طوكيو، حيث بلغت المسافة ساعة ونصف الساعة بالحافلة.

على الجانب الآخر، أعلن نادي أوراوا، عن فتح أبواب التدريب الأخير له اليوم أمام جماهيره، مشترطا على من يرغب في الحضور أن يلتزم بالنظام الخاص بمواقف السيارات تفاديا لإزعاج الجيران.