النصر يفقد 3 أمام الوحدة

سيفتقد فريق النصر لكرة القدم، في مباراته مع الوحدة، غدا ضمن المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، خدمات كل من ـ عبدالله الخيبري، حمد آل منصور وعبدالرحمن العبيد، لظروف الإصابات المختلفة. ولم يكشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، من خلال المناورة الرئيسة أمس اعتماده على المدافع عبدالله مادو، أو عمر هوساوي بجانب البرازيلي مايكون بيريرا، حيث اكتفى بالتبديل بينهما.

وأظهر الثنائي الدولي ممثلا في المغربي نورالدين أمرابط، والنيجيري أحمد موسى، جاهزيتهما للقاء الوحدة، بعد مشاركتهما بفاعلية في التدريبات الجماعية أمس، وسيعتمد فيتوريا على الأول في القائمة الأساسية، بينما سيلعب الثاني كورقة رابحة خوفا عليه من الإرهاق بعد انتظامه في التدريبات أمس. وانطلقت التدريبات بالجوانب اللياقية في صالة الحديد، اتبعها الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات الهدف منها تسريع حركة اللاعبين وتحركهم دون كرة مع التسلم والتسليم بشكل صحيح، واختتمها بمناورة خططية.

وكانت إدارة النصر، قد سلمت لاعبيها مكافآت الفوز على الفيصلي 2 /0، في المباراة المؤجلة ممن المرحلة السادسة لدوري المحترفين، بواقع 25 ألف ريال لكل لاعب، وطالبتهم بمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية دون الانشغال بأي شيء آخر.