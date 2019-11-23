عزف عبادي الجوهر موضع دراسة في «وتريات»

أطلقت جمعية الثقافة والفنون في الدمام، أمس الأول، المهرجان الأول من نوعه خليجيا والمهتم بالآلات الوترية بعنوان "وتريات" في دورته الأولى، يتضمن ندوة رئيسة بعنوان "عبادي الجوهر.. قوة الوتر وذكاء اللحن" يشارك فيها عدد من الباحثين في الموسيقى، وستقدم دراسات ومحاضرات عن الآلات الموسيقية، إضافة إلى التنافس بين المتسابقين في كل آلة. وأوضح مدير الجمعية والمشرف على المهرجان يوسف الحربي، أن المهرجان الذي يستمر أربعة أيام، أطلق عليه دورة الفنان عبادي الجوهر اسمه وفنه وتجربته، مؤكدا سعي الجمعية إلى إحداث علامة فارقة في تاريخ المنطقة الموسيقي من خلال المهرجان وتجربتها الطويلة على مدى 40 عاما وقاعدتها الثقافية النوعية للمساهمة في تنمية قطاع الموسيقى واحتضانها للمواهب الشابة في العزف والغناء وتقديم العروض الموسيقية لتكوين امتداد فني وثقافي يخدم رؤية المملكة 2030، وإثراء الثقافة الموسيقية والغنائية للمختصين والجمهور.

بدوره، أكد مدير المهرجان راشد الورثان، أن المهرجان يضع الآلات الوترية وعازفيها في المقام الأول، وأهمية الوتر ووجوده كعنصر موسيقي فني يعزز من مساحة الجمال، متمنيا أن يكون المهرجان أحد طرق الوصول ومرآة للرؤية الجديدة والأمل. وقدمت الفرقة الموسيقية في جمعية الثقافة والفنون"فرقة وتريات عبادي" أبرز المعزوفات الموسيقية للفنان عبادي الجوهر على آلة العود، كما عزف الفنان البحريني علي العليوي مقطوعات على آلة الكمان.