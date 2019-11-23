فتح باب التسجيل في مسابقات مهرجان «إنسومنيا» السعودية

ينطلق ضمن فعاليات "موسم الرياض" تحديدا في واجهة الرياض أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية "مهرجان إنسومنيــــا السعوديـــــــة"، الذي يضم بين فعالياته مسابقة كوسبلاي إنسومنيا السعودية، التي يصل إجمالي جوائزها إلى عشرة آلاف دولار، ويخوض غمار منافساتها مشاركون هواة ومحترفون، ومن المقرر أن تنطلق 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 وتستمر حتى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.

وتبلغ جائزة المركز الأول في مسابقة كوسبلاي للمحترفين ثمانية آلاف دولار، بينما يحصل الفائز بالمركز الأول في مسابقة كوسبلاي للهواة على مبلغ ألفي دولار، ويكرم الفائزان بالمركزين الثاني والثالث بدروع تذكارية.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أفضل محترفي "كوسبلاي"، حيث يتمتع جميع الحكام بخبرة واسعة في مسابقـــــة الكوسبلاي التى تجرى حول العالم، كما أن بعضهم فاز بمسابقات مرموقة، مثل قمة كوسبلاي العالمية في اليابان.

كما سيتضمن "مهرجــــــان إنســومنيـــــــا السعوديـــــة" أشهر الألعاب الإلكترونية والكلاسيكية وعديد من البطولات التنافسية.