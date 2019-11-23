45 دقيقة تجربة مشوقة لزوار موسم الرياض في المطعم المعلق

على ارتفاع نحو 50 مترا من الأرض، وسط أجواء العاصمة الرياض الممطرة، يعيش محبو الأماكن المرتفعة من الزوار تجربة تناول طعام العشاء، وذلك في أحد المطاعم المخصصة التي أقيمت في ونتر وندر لاند الرياض ضمن فعاليات الموسم.

ورصدت "الاقتصادية" خلال جولة في مقر المطعم، حرص الزوار على تجربة العشاء في الهواء الطلق وفي المنصة المعلقة، حيث يخوضون التجربة لمدة تقدر بنحو 45 دقيقة.

ويعد المطعم أكبر المطاعم المعلقة في العالم، الذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض النوعية والجاذبة للزوار كونها مختلفة في الفكرة والعرض للاستمتاع بعشاء فاخر.

ويتسع المطعم في الرحلة الواحدة لـ32 شخصا، حيث يقدم خدماته في ثماني رحلات يوميا.

ويمكن للزائر والراغب في خوض التجربة أن يقدم من خلال تطبيق موسم الرياض على الفعالية وحجز التذكرة وتتبع تعليمات المواعيد، ليستفيد من المغامرة الشيقة.

وتقدم الشركة المشغلة لهذا المطعم شروطا للتجربة، بحيث يكون الطول المسموح للفرد المشارك 130 سنتيمترا فما فوق، ويمنع دخول النساء الحوامل ومن يخشون الارتفاعات، كما يمنع التدخين في جميع أرجاء المطعم إلى جانب عدم اصطحاب الأطعمة والمشروبات من خارج المطعم، وعدم العبث بحزام الأمان واتباع التعليمات خلال فترة الرحلة.

إلى ذلك، تتواصل فعاليات الألعاب النارية في إمتاع أنظار أهالي الرياض، إذ أطلقت أمس الأول من أربعة مواقع في العاصمة ضمن فعاليات "موسم الرياض".

واستمتع الأهالي والزوار بمشاهدة عروض الألعاب النارية في برج الفيصلية، برج المملكة، الجنادرية، ومنطقة "بوليفارد الرياض"، حيث أضاءت سماء العاصمة ألوانا متعددة ومبتكرة، مشكلة لوحة جمالية في منظر إبداعي فريد.

وتستمر الألعاب النارية، مساء كل يوم خميس، في إمتاع أنظار أهالي الرياض حتى نهاية الموسم.