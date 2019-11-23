«نيتفلكس» تعلن عن مسلسل مشتق من «فايكنجز»

أعلنت شبكة نيتفلكس عن العمل على مسلسل جديد مشتق من سلسلة فايكنجز، وسيطرح تحت اسم "فايكنجز: فاهالا"، وستدور أحداثه بعد مائة عام من أحداث العرض الأصلي.

يتبع "فاهالا" أشهر الفايكنج الذين عاشوا على الإطلاق، بما في ذلك ليف إريكسون وفريديس وهارالد هارادا وملك نورمان ويليام الفاتح.

وسيعود مايكل هيرست مؤلف مسلسل فايكنجز، كمنتج تنفيذي في العمل الجديد، ومن المقرر أن تختتم سلسلة "فايكنجز"، المسلسل الذي تم عرضه على مدار ستة مواسم بموسم نهائي من 20 حلقة مقسم إلى جزأين، وسيتم عرض النصف الأول من الموسم الأخير في 6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفقا للتقرير الذي نشر على موقع "ذا راب".

وقال هيرست في بيان "أنا متحمس للغاية لأننا نعلن استمرار ملحمة فايكنجز الخاصة بنا، أعرف أن ملايين معجبينا في جميع أنحاء العالم سيشعرون بالإثارة من الاعتقاد الذي يظهر في عرضنا من قبل "أم جي أم" و"نيتفلكس".

يذكر أن مسلسل فايكنجز من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره في إيرلندا، وبدأ عرضه في كندا وأمريكا 3 آذار (مارس) 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الاسكندنافيتين، شعب الفايكنجز، الذين عاشوا في العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذي استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها، مثل إنجلترا وفرانكيا.