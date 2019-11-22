دراسة: الفتيات أكثر خمولا من الصبيان

قالت دراسة أشرفت عليها منظمة الصحة العالمية ونشرت أمس، إن الفتيات أكثر خمولا من الصبية، إذ إن 85 في المائة من الفتيات و78 في المائة من الصبية الذين شملتهم الدراسة أخفقوا في تحقيق هدف ممارسة الرياضة اليومي.

وحذرت الدراسة من أن المراهقين في أنحاء العالم يعرضون صحتهم للخطر بالتقاعس عن ممارسة تمرينات رياضية تكفي لتقليل أخطار البدانة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

واستندت الدراسة إلى بيانات من 1.6 مليون شخص في 146 بلدا واكتشفت أن أكثر من 80 في المائة من المراهقين الذين تراوح أعمارهم بين 11 عاما و17 عاما لم يستجيبوا لتوصية من منظمة الصحة العالمية بممارسة نشاط بدني لمدة ساعة يوميا على الأقل.

وقالت فيونا بول أخصائية النشاط والصحة التي شاركت في وضع الدراسة بحسب "رويترز" "إن أربعة من كل خمسة مراهقين لا يجدون المتعة والفوائد الصحية الاجتماعية والبدنية والعقلية الناتجة عن النشاط البدني المنتظم.

وحثت صانعي السياسة في أنحاء العالم على "التحرك الآن من أجل صحة هذا الجيل الشاب والأجيال الشابة في المستقبل".

وشملت الدراسة مراهقين يذهبون للمدرسة في الفترة بين عامي 2001 و2016، ويقول القائمون عليها إنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذا النمط تحسن منذ ذلك الحين.

وقالت لين رايلي، وهي خبيرة في الأمراض غير المعدية في منظمة الصحة العالمية التي شاركت في إعداد الدراسة، إن الخمول ربما يعود جزئيا إلى التوسع أخيرا في التكنولوجيا الرقمية، الذي يجعل الشبان يمضون وقتا أطول على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وغيرها من شاشات.

وعلى مستوى الدول، تراوحت نسب المراهقين الذين لا يحققون الهدف بين 66 في المائة في بنجلادش و94 في المائة في كوريا الجنوبية.