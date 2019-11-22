"تويتر" تطلق خاصية حجب التعليقات

قالت شركة تويتر أمس الأول إنها ستطلق على مستوى العالم خاصية تمكن المستخدم من حجب تعليقات معينة على تغريداته من أجل منح المستخدمين سيطرة أكبر على محادثاتهم على الموقع.

وهذه الخاصية التي اختبرت من قبل في الولايات المتحدة وكندا واليابان تأتي في إطار جهود "تويتر"، لتطهير الموقع من التعليقات المسيئة وجعل منصتها للتواصل الاجتماعي أكثر ملاءمة للمستخدم.

وقالت سوزان شيا، مديرة إدارة المبيعات في "تويتر" بحسب "رويترز"، إن الشركة وجدت أثناء التجارب أن المستخدمين عادة ما يحجبون التعليقات "التي يرون أنها غير ذات صلة بالموضوع أو المسيئة".

وسيظل المستخدمون قادرين على رؤية التعليقات المحجوبة والتفاعل معها عن طريق الضغط على أيقونة ستظهر على التغريدة. وقالت شيا إن بعض الناس لم يرغبوا في إخفاء التعليقات خوفا من ردود انتقامية، وأضافت أن الشركة مستمرة في تلقي ردود الفعل على تجارب هذه الخاصية.

كما أعلنت "تويتر" طرح تجربة لميزة جدولة التغريدات الجديدة التي يمكنك استخدامها مباشرة من تطبيق "تويتر" على الويب.

هذا وتعد هذه الميزة شائعة في الخدمة الخارجية "بوفير" أو تطبيق المنصة المستقل "تويت ديسك"، المستخدم في الغالب من قبل منشئي المحتوى ومديري وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدو أن منصة التدوين تتطلع إلى توسيع ميزة الجدولة لتشمل قاعدة مستخدمي "تويتر" الأوسع.