الشركة السعودية للصناعات العسكرية تختتم مشاركتها الأولى في معرض دبي للطيران 2019

اختتمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI مشاركتها الأولى بنجاح في معرض دبي للطيران 2019 الذي استمر على مدى 5 أيام ، حيث حظي جناح الشركة بزيارة العديد من كبار الشخصيات والوفود رفيعة المستوى للتعرف على منتجات وحلول الشركة.



كما زار مواقع الشركة الثلاثة في المعرض كل من الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي ، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني GACA الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري ، وعدد من المسؤولين حيث كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين بالشركة.



وغطت المنتجات المعروضة في جناح الشركة الخارجي وحدات أعمالها الأربع، وهي الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية. وشملت منتجات الأنظمة الجوية التابعة للشركة مروحية H145 وطائرة النقل متعددة المهام MRTT من شركة "إيرباص"؛ ومروحية AW139 من شركة "ليوناردو"؛ والطائرة المقاتلة "أف-15" من شركة "بوينج"؛ وطائرة Solar HALE دون طيار ذات القدرة على البقاء طويلاً التي تحلق على علو مرتفع وهي من شركة "بي إي إيه سيستمز"؛ وطائرة C-130J ومروحية "بلاك هوك" من شركة "لوكهيد مارتن"؛ وحامل صمامات طائرات C-130، وعجلة التوربينات الغازية لمضخات وقود تشغيل محرك طائرة "أف-15" المقاتلة، وحجرة الاحتراق الخاصة بمضخات وقود تشغيل محرك طائرة "أف-15" المقاتلة من شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC.



أما منتجات الشركة من الأنظمة الأرضية، فتضمنت أبراج الدبابات من سلسلة 3000 من الشركة البلجيكية "جون كوكريل" (المعروفة سابقاً باسم مجموعة CMI)، وهي أبراج معيارية متوفرة بثلاثة أشكال مختلفة، وهي المزودة بجند، أو غير المزودة بجند، أو التي يمكن التحكم بها عن بُعد، كما يمكن أن تكون مدمجة في العربات التكتيكية المدرعة (عجلات أو جنزير).



واستعرضت الشركة من منتجاتها الخاصة بوحدة أعمال الأسلحة والصواريخ، نظام الإطلاق العمودي أرض-جو "في أل ميكا"، وصاروخ "ميكا"، وصاروخ "إكزوسيت أم أم 40 بلوك 4، وصاروخ "ميسترال" من شركة "أم بي دي إيه"؛ ومنظومة "ثاد" الدفاعية وصاروخ AGM-114R "هيلفاير" من شركة "لوكهيد مارتن"؛ ومدفع M230LF الرشاش "بوشماستر" عيار 30 ملم من شركة "نورثروب جرومان".



كما جاء من ضمن منتجات الإلكترونيات الدفاعية التي عرضتها الشركة حاضن الاستهداف "تاليوس" من شركة تاليس الفرنسية؛ وكاميرات "ويسكام أم أكس 20" من شركة "أل3 هاريس"؛ ونظام المراقبة الجوي (AOS)، ووحدة العرض المتعدد، ونظام الاتصالات اللاسلكية عبر بروتوكول الإنترنت RoIP من شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC. كما عرضت كل من شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC منتجاتها في المعرض تحت مظلة شركة SAMI.