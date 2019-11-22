أمريكا تفرض عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني

فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي في ضغط تكتيكي بعدما حجبت طهران خدمة الإنترنت للمساعدة في قمع الاحتجاجات على زيادة أسعار الوقود، وفقا لـ"رويترز".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على موقعها الإلكتروني.