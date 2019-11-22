أنت هنا

أخبار اقتصادية- عالمية

أمريكا تفرض عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني

"الاقتصادية" من الرياض

فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي في ضغط تكتيكي بعدما حجبت طهران خدمة الإنترنت للمساعدة في قمع الاحتجاجات على زيادة أسعار الوقود، وفقا لـ"رويترز".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على موقعها الإلكتروني.

إنشرها

سمات

أمريكا إيران احتجاجات إيران عقوبات إيران

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية