"بتكوين" تهوي لأدنى مستوى في 6 أشهر.. انخفضت إلى 6929 دولارا

هوت بتكوين لأدنى مستوى في 6 أشهر اليوم بعد أن دشن البنك المركزي الصيني حملة جديدة على العملة المشفرة، محذرا من المخاطر الناجمة عن إصدار وتداول العملات الرقمية.

وتراجعت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، 9 بالمئة إلى 6929 دولارا وهو أدنى مستوياتها منذ مايو، وهبطت في أحدث تعاملات 6 بالمئة إلى 7134 دولارا.

وقال مقر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في شنغهاي إنه سيتصدى لعودة أنشطة غير مشروعة ترتبط بالعملات الافتراضية، محذرا المستثمرين من الخلط بين العملة المشفرة وتكنولوجيا سلاسل الكتل (بلوك تشين)، وفقا لـ"رويترز".