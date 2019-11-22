نمو أنشطة شركات منطقة اليورو يتوقف مع تعثر قطاع الخدمات

أظهر مسح اليوم الجمعة أن نمو أنشطة الشركات بمنطقة اليورو توقف تقريبا هذا الشهر في الوقت الذي زاد فيه نشاط قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة بوتيرة أضعف كثيرا مقارنة مع ما كان متوقعا ومع انكماش النشاط بقطاع التصنيع مجددا.

ونزلت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، والذي يُعتبر مقياسا موثوقا به لمدى متانة الاقتصاد، إلى 50.3 من 50.6 في أكتوبر وتتحرك صوب مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وتقل تلك القراءة عن جميع التوقعات في استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى قراءة عند 50.9 وبالقرب قليلا فحسب من أدنى قراءة في أكثر من ست سنوات والمسجلة في سبتمبر.

وقالت آي.إتش.إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المئة في الربع الحالي بما يمثل تباطؤا عن النسبة البالغة 0.2 في المئة في الربع السابق و0.2 في المئة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهيمن على المنطقة إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 51.5 من 52.2. وتقل تلك القراءة أيضا عن جميع التوقعات في استطلاع لرويترز أشار إلى متوسط للتقديرات عند 52.2.

وقدم المصنعون أنباء أكثر إيجابية قليلا، لكن مؤشر مديري المشتريات للقطاع أظهر انكماش النشاط للشهر العاشر. وزاد مؤشر مديري المشتريات للمصانع إلى 46.6 من 45.9 بما يزيد عن متوسط التوقعات البالغ 46.4.

وزاد مؤشر يقيس الإنتاج، يصب في مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 47.1 من 46.6. جاء ذلك الانكماش على الرغم من أن المصانع خفضت أسعار سلعها للشهر الخامس.

