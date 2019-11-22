أنت هنا

أسواق الأسهم- العالمية

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

واس

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على صعود.
وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 140.16نقطة، أو ما يعادل 0.61% ، ليصل إلى23180.81 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).
كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8.38 نقطة، أو ما يعادل 0.50% ، ليصل إلى1697.76 نقطة.

إنشرها

سمات

الاسهم اليابانية اسهم

أضف تعليق

﻿

المزيد من أسواق الأسهم- العالمية