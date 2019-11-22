أخبار السوق

«الأهلي ريت 1» يعتزم إجراء دراسة جدوى تطوير واجهة «الأندلس مول»



قالت شركة الأهلي المالية مدير "صندوق الأهلي ريت 1"، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على إجراء دراسة عن جدوى تطوير وتوسعة واجهة الأندلس مول سعيا لتعزيز مستوى خدمات المركز التجاري.

وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع "تداول"، أن ذلك سيتم عبر إضافة مساحة خارجية لإنشاء منطقة مفتوحة للمطاعم والمقاهي ومبنى مواقف.

وأشارت إلى أنه لا يتوقع وجود أثر مالي جوهري من إجراء الدراسة على الصندوق، مبينة بأن الصندوق سيعلن لاحقا أي تطورات بهذا الخصوص.



«ساما» تلزم «أسيج» برفع نسبة الوديعة النظامية إلى 15 % من رأسمالها



تسلمت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" أمس الأول، خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" المتضمن إلزام الشركة برفع نسبة الوديعة النظامية إلى 15 في المائة من رأسمالها.

وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع "تداول"، أن رفع نسبة الوديعة يأتي لانخفاض هامش الملاءة المالية للشركة عن الهامش المطلوب للربع المنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) 2019، واستمرارية الخسائر المتراكمة.



«إم آي إس» توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على

75 % في شركة مصرية



وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع شركة بصمة للاستشارات (وشركائها) وهي شركة مصرية، بغرض دراسة فرصة للاستحواذ على 75 في المائة من الحصص محل البيع من الشركة المصرية وتأسيس شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة.

وذكرت الشركة في بيانها أمس على موقع "تداول"، أن مدة المذكرة ستة أشهر من تاريخ التوقيع، مشيرة إلى أن المذكرة ليست ملزمة أو حصرية، كما لا توجد أطراف ذات علاقة في المذكرة.