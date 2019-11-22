«أبل» تلغي العرض الأول لفيلم «المصرفي» بعد مخاوف غير محددة

ألغت "أبل" العرض العالمي الأول لفيلم "المصرفي" "ذا بانكر"، أحد أول الأفلام التي اشترت حقوق بثها، بسبب "مخاوف غير محددة" تتعلق بالفيلم الذي تدور أحداثه في الستينيات من القرن الماضي.
وكان من المفترض أن يعرض الفيلم أمس في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي.
وقالت الشركة في بيان: "اشترينا حقوق بث الفيلم في وقت سابق هذا العام، لأننا تأثرنا بقصة الفيلم ذات القيمة الترفيهية والتعليمية عن التغير الاجتماعي".
وأضافت: "في الأسبوع الماضي ظهرت بعض المخاوف غير المحددة المتعلقة بالفيلم.. نحتاج مع صناع العمل إلى بعض الوقت، لبحث هذه المسألة وتحديد الخطوات المقبلة.. وفي ضوء ذلك لن نعرض الفيلم في مهرجان معهد الفيلم الأمريكي".
والفيلم مقتبس عن قصة حقيقية، وتدور أحداثه حول رجلي أعمال أمريكيين من أصل إفريقي في الستينيات من القرن الماضي، يسعيان لمساعدة الناس في التغلب على الحواجز العنصرية في قطاع المصارف. والفيلم من بطولة أنتوني ماكي وسامويل إل. جاكسون.
ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض يوم السادس من ديسمبر المقبل قبل بثه على خدمة البث الرقمي "أبل. تي. في" ولم تقل الشركة، إن كانت هذه الخطة لا تزال قائمة أم لا.
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