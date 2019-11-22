آل الشيخ يكشف عن سيارة 2030: هدية من «موسم الرياض»

اكتست سيارة «الرؤية 2030» التي كشف عنها الستار في معرض السيارات في الجنادرية، اللون الأخضر، حيث تعد الفريدة والوحيدة من نوعها في العالم. وقال تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس موسم الرياض، إن السيارة هدية بسيطة من الموسم، مؤكدا أنها جاءت بدعم من القيادة، وفكرتها تمثل رؤية المملكة 2030.

وأعلن آل الشيخ خلال الكشف عن السيارة في الرياض أمس، تنظيم مزاد علني على السيارة، مشيرا إلى مهاتفة كثير من الشخصيات له للدخول في المزايدة. وجذبت السيارة الجديدة الأنظار إليها، ومن المتوقع تصدرها قائمة السيارات المبيعة في المعرض من حيث القيمة.