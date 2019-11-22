نائب أمير الرياض: فعاليات الموسم ناجحة وتحظى بمتابعة دقيقة من ولي العهد

قال الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، إن ما يشهده موسم الرياض من نجاح، جاء بمتابعة دقيقة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مؤكدا أنه صاحب الفكرة.

وأوضح الأمير محمد بن عبد الرحمن خلال حديثه للإعلاميين عقب افتتاحه "معرض الرياض للسيارات" في الجنادرية أمس، أن الفعاليات التي تشهدها الرياض تمثل المستقبل، مشيرا إلى سعادة زوار الفعاليات سواء من داخل المملكة أو خارجها بما يتم تقديمه.

وثمن جهود الهيئة العامة للترفيه وعلى رأسها تركي آل الشيخ، الذي يبذل جهودا كبيرة في إنجاح الموسم -بحسب وصفه.

من جانبه، وصف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس موسم الرياض، معرض الرياض للسيارات بالنوعي، الذي يضم سيارات متنوعة ومميزة على مستوى العالم، داعيا الجميع إلى زيارة الفعالية المليئة بالمفاجآت.

وأشاد آل الشيخ بالجهود التي يبذلها الأمير محمد بن عبد الرحمن نائب أمير منطقة الرياض، لإنجاح الموسم وفعالياته.

ورصدت "الاقتصادية" خلال جولتها في ساحة المعرض وجود أنواع السيارات، الكلاسيكية، والمعدلة، والعتيقة، وسيارات المستقبل، حيث حظي الافتتاح بحضور جماهيري من محبي السيارات.

ويشمل المعرض متجر هارلي ديفيدسون، الذي يضم عددا كبيرا من الدراجات الهوائية والنارية، ويستعرض مجموعة من الدراجات لدراجين مشهورين، كما يجمع كل جديد، ويقدم الإكسسوارات الخاصة بدراجات هارلي.

وسيستمتع الزوار بعرض مونستر جامك، وأندر السيارات الرياضية والكلاسيكية، وقطع التعديل النادرة، والسيارات المعدلة، حيث تتضمن الفعاليات أضخم المزادات على أفضل السيارات في العالم، التي يزيد عددها على 1200 سيارة متنوعة، كلاسيكية وحديثة وفارهة قادمة من المستقبل، إضافة إلى سيارة تبلغ قيمتها 50 مليون ريال.

وسيحتوي المعرض على تطورات جديدة فيما بعد البيع للعرض والبيع، وخبراء الصناعة والمشاهير، إضافة إلى العروض الحية من مختلف العارضين.