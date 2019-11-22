رونالدينهو أول المشترين

أصبح نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينهو، أول مشتر في معرض الرياض للسيارات، الذي افتتحه أمس تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس موسم الرياض.
وخطفت سيارة واحدة من أصل 200 سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) قلب البرازيلي رونالدينهو، الذي تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، الذي يحتوي على أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.
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