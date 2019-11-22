خُبْز يدي

هذا التعبير مجازي يقال: فلان خُبْز يدي، أو أنا خابزه وعاجنه كناية عن أنني أعرفه حَقَّ المعرفة كما لو كنت عملته بيدي، وهو مثل أو تعبير اصطلاحي جرى مجرى المثل، وشاع استعماله عند الناس بهذا المعنى المجازي وله صُوَر أخرى من النطق حسب اللهجات.

وهذه التعبيرات إفرازات لتجارب الحياة وتختلف من مجتمع لآخر.