أسيس: التوقف من صالح علاجي

أكد البرازيلي رافاييل أسيس لاعب فريق الفيحاء لكرة القدم أنه في المراحل النهائية من برنامجه العلاجي، حيث سيكون جاهزا للمشاركة متى ما طلب منه المدرب البرتغالي خورخي سيماو الانضمام إلى الفريق، وقال، "رغم أن فترة التوقف في صالحي لأحصل على الوقت الكافي للعلاج بعد تعرضي لتمزق في عضلة الفخذ خلال التدريبات إلا أنني أرى أن كثرة التوقفات تعد غير إيجابية للفيحاء خاصة إذا جاءت بعد تحقيق نتائج جيدة".

وأوضح أن الفيحاء يمر بفترة سيفتقد خلالها إلى خدمات عدد من اللاعبين بسبب الإصابات إلا أن الفريق يمتلك العناصر القادرة على تعويض هذا الغياب، وقال "كلي ثقته بزملائي اللاعبين في مباراة الشباب مساء اليوم ضمن افتتاح الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، رغم أنها مباراة صعبة وقوية بعد فترة توقف وأمام فريق ينشد التعويض بعد خسارته من التعاون".

وأضاف "المباراة على أرضنا من أجل مواصلة تحسين النتائج وحصد النقاط ولن تكون سهلة للطرفين، لكن سيكون زملائي اللاعبون علي قدر المسؤولية والثقة للخروج بنتيجة إيجابية تكون خير بداية بعد فترة التوقف الحالية والمهم هو حصد النقاط خاصة في ظل التقارب النقطي بين الفرق، والكل يريد الهروب من المناطق المتأخرة وتأمين موقفه في سلم الترتيب".

وختم "يعد الدوري السعودي قويا وهناك تنافس بين جميع الفرق سواء المقدمة أو فرق الوسط والأخيرة على جمع النقاط في البداية وأنا سعيد أن أكون من ضمن صفوف الفيحاء، الذي بكل تأكيد أطمح أن تكون عودتي بعد الإصابة قوية وأن أخدم الفريق خلال منافسات الدوري السعودي".