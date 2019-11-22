أبانمي: فقدنا رتم المباريات

أكد عبدالله أبانمي، رئيس نادي الفيحاء، أن المواجهة التي تنتظرهم تحت ضيافة الشباب ضمن المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لن تكون سهلة في ظل الخسارة التي مني بها الليث الأبيض، أمام التعاون 1 /3، في الجولة التاسعة من ذات المسابقة، وقال "تحضيراتنا مضت بشكل جيد بعد أن وفرنا معسكرا في جدة تخلله لقاء ودي خسرناه بهدف أمام الأهلي، والبرتقالي جاهز للشباب، وسنعمل على الظفر بالنقاط".

وأضاف "الجانب السلبي في فترة التوقف الدولية، أننا فقدنا رتم المباريات، لكن على العموم حاولنا الاستفادة منها قدر الإمكان، والمدرب البرتغالي جورجي سيماو، اجتهد كثيرا لتصحيح الأخطاء عبر عمل مكثف أتوقع أن الفريق بلغ معه درجة عالية من الجاهزية، وكلنا ثقة كبيرة في اللاعبين، لأنهم على قدر المسؤولية، ويدركون أهمية تعديل الصورة في الجولات المقبلة، ومدى حاجتنا إلى الخروج بنتيجة جيدة تكون دافعا لنا في البحث عن مراكز الوسط وتأمين موقفنا في سلم الترتيب في الدوري".

يشار إلى أن الفيحاء، يحتل المرتبة الـ12 في دوري المحترفين، برصيد عشر نقاط جمعها إثر الفوز مرتين، والتعادل في أربع، والخسارة في ثلاث جولات.