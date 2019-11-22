المسعود: «الطابور الخامس» ضخمها

ستطبق إدارة نادي الشباب، اللائحة الداخلية على اللاعب الجزائري جمال بلعمري، بعد غيابه عن تدريبات أمس الأول من دون عذر عقب نهاية فترة التوقف الدولية، إذ يتوقع أن يخصم من راتبه الشهري، بعد عودته وانتظامه أمس في التدريبات التي تسبق لقاء الفيحاء، ضمن المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيكون ظهوره بيد المدرب الأرجنتيني جورجي ألميرون.

وكانت إدارة نادي الشباب، قد سحبت أخيرا شارة الكابتنية من بلعمري، لعدم انضباطيته خلال الأشهر الماضية ليعوضه محمد سالم.

من جهته، قال أحمد المسعود المتحدث باسم إدارة نادي الشباب "النظام يطبق ويسري على جميع اللاعبين، ومن يخالفه يعاقب استنادا إليها دون النظر لاسمه أو مستواه"، مكملا، "بلعمري لاعب محترف لا يختلف عن بقية زملائه، حينما يخطئ ينال عقابه وفق الأنظمة وهو مسؤول عن ذلك". وتابع، "هناك طابور خامس يضخم الأمور، وهذا الأمر لن يزيد إدارة النادي إلا قوة وصلابة، كما أن التعامل سيظل مع الجماهير بكل الوضوح والشفافية ليواكبوا ما يحدث في النادي أولا بأول".

وجدد تمسك الإدارة بالعقد الذي يربطها مع بلعمري، الممتد حتى عام 2022 مع النادي، وقال "لن نتنازل عن عقد اللاعب، ولا وجود لأي خلاف من طرف إدارة الشباب".