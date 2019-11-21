قوى شرائية في «المزاد» تعيد الأسهم السعودية للارتفاع .. والسيولة تصعد إلى 4.9 مليار ريال

أنهت الأسهم السعودية الجلسة الأخيرة من الأسبوع فوق حاجز ثمانية آلاف نقطة مع تحقيقها أطول سلسلة ارتفاع منذ تموز (يوليو) بعدما ارتفعت لخمس جلسات، لتغلق عند 8062 نقطة بمكاسب ثماني نقاط بنسبة 0.11 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" بأقل من نقطة بنحو 0.06 في المائة ليغلق عند 1152 نقطة. وكانت السوق على تراجع طفيف قبل الإغلاق إلا أن حركة شرائية أثناء المزاد أوصلت السوق للمنطقة الخضراء، حيث ارتفعت 12 نقطة بتداولات 178 مليون ريال في نهاية المزاد. وأشير في التقرير السابق إلى أن السوق ستواجه تحديا في الإغلاق في المنطقة الخضراء، وكانت أثناء الجلسة تتعرض لضغوط بيعية لم تستطع أن تواجهها إلا في فترة المزاد. والتداولات الضعيفة الأخيرة قد تثير قلق المتعاملين ما يبقي فرص عودة الضغوط البيعية على السوق محتملة، ما لم تتخط حاجز 8120 نقطة بتداولات نشطة لتظهر القوة الشرائية في السوق وتحسن معنويات المتعاملين من قدرة السوق على مواصلة الارتفاع.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8054 نقطة، وتداول المؤشر بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8062 نقطة رابحا 0.11 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8030 نقطة فاقدا 0.29 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8062 نقطة رابحا ثماني نقاط بنحو 0.11 في المائة. وارتفعت السيولة 80 في المائة بنحو 2.2 مليار ريال لتصل إلى 4.9 مليار ريال، بمعدل 44 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 68 في المائة بنحو 71 مليون سهم لتصل إلى 177 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.31 في المائة. أما الصفقات فاستقرت عند 113 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المصارف" بـ0.59 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" 0.57 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بـ0.48 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بـ0.99 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" 0.94 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بـ0.89 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" 63 في المائة بنحو 3.1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 15 في المائة بقيمة 728 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 3 في المائة بقيمة 148 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "ريدان" بالنسبة القصوى ليغلق عند 20.68 ريال، يليه المستشفى السعودي الألماني 3 في المائة ليغلق عند 27 ريالا، وحل ثالثا "الباحة" 2.76 في المائة ليغلق عند 15.62 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الكثيري" بـ6.9 في المائة ليغلق عند 131.40 ريال، يليه "ثوب الأصيل" 5 في المائة ليغلق عند 43.25 ريال، وحل ثالثا "ثمار" بـ2.6 في المائة ليغلق عند 17.36 ريال. وكان الأعلى تداولا "السعودي الفرنسي" بقيمة 2.2 مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 436 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة بـ232 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية