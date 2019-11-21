تعاملات متقلبة للأسهم الأمريكية بعد إشارات متضاربة عن التجارة

شهدت الأسهم الأمريكية تعاملات متقلبة بداية تعاملات أمس بعد إشارات متضاربة بخصوص التجارة والنزاع السياسي بين واشنطن وبكين، ما يلقي بظلال من الشك على توقيت اتفاق لإنهاء صراع الرسوم الجمركية طويل الأمد بين البلدين، وفقا لـ"رويترز".

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.81 نقطة ليفتح عند 27820.28 نقطة، وتقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.03 نقطة ليسجل 3108.49 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 1.14 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 8527.87 نقطة. من جهة أخرى، هبطت أسهم أوروبا بسبب المخاوف بشأن عدم إبرام اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين واشنطن وبكين قريبا. وتراجعت معظم القطاعات الفرعية في أوروبا، مع هبوط قطاعات التعدين والتكنولوجيا وشركات النفط والغاز، وهي الأكثر انكشافا على توترات التجارة العالمية، بنحو 1 في المائة لكل قطاع. ودفعت التقارير مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للانخفاض 0.4 في المائة، ليتكبد خسائر للجلسة الرابعة على التوالي، بينما انخفضت الأسهم الألمانية ونظيرتها الفرنسية، التي تتأثر بالتجارة، 0.1 في المائة و0.2 في المائة على الترتيب. وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية بفعل مخاوف حيال إرجاء اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن الخسائر تقلصت بعد أن ذكرت تقارير أن أكبر مفاوض صيني أبدى تفاؤله إزاء استمرار إمكانية إبرام الاتفاق.

ونزل مؤشر نيكاي القياسي 0.5 في المائة إلى 23038.58 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أول تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد جلسة متقلبة.

ويقول محللون إن عمليات بيع لجني الأرباح بدأت بعد أن تراجع المؤشر القياسي دون المستوى النفسي البالغ 23 ألف نقطة والمتوسط المتحرك المهم في 25 يوما، الذي بلغ في أحدث تعاملات 23016 نقطة.

وسجلت الأسهم التي حققت مكاسب في الآونة الأخيرة، وعلى الأخص أشباه الموصلات، تراجعا. ونزل سهم "طوكيو إلكترون" 3.4 في المائة وهبط سهم "أدفانتست كورب" 3.9 في المائة وهوى سهم "سكرين هولدنجز" 4.4 في المائة. وانخفضت أسهم مجموعة سوفت بنك ذات الثقل 1.6 في المائة بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن شركة التكنولوجيا العملاقة تجري محادثات بشأن الحصول على قرض بنحو 300 مليار ين (2.8 مليار دولار) من بنوك يابانية بقيادة مجموعة ميزوهو المالية. وأغلقت أسهم "ميزوهو" مستقرة.

وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا معظم الخسائر، التي تكبدها في المعاملات المبكرة ليغلق منخفضا 0.1 في المائة عند 1689.38 نقطة.