«البنك الدولي» يدعو الصين لتنفيذ إصلاحات لإنعاش اقتصادها المتباطئ

دعا ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي الصين أمس إلى إقرار إصلاحات جديدة معتبرا أنها "أساسية" لإنعاش الاقتصاد الصيني المتباطئ، منضما بذلك إلى مطالب الولايات المتحدة في سياق حربها التجارية مع الصين.

ونقلت "الفرنسية"، عن مالباس قوله خلال مؤتمر صحافي مشترك مع لي كه تشيانج رئيس الوزراء الصيني ومسؤولي منظمات دولية "تجنبا لتباطؤ اقتصادي أكبر، من الأساسي إيجاد تسوية للعلاقات التجارية الثنائية".

وعين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مالباس، المعتبر من "صقور" الإدارة الأمريكية في منصبه خلال فصل الربيع، حيث تقوم الولايات المتحدة تقليديا بتعيين رئيس المؤسسة المالية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وحث مالباس الحكومة الصينية إلى "إصلاحات جديدة وإلى تحرير" الاقتصاد، وتندرج دعوات مالباس، الذي وجه كثيرا من الانتقادات للصين حين كان لا يزال مسؤولا في الخزانة الأمريكية، في خط مطالب أعربت عنها واشنطن.

وأضاف أنه يتعين على الصين "الحد من دعمها للشركات العامة وإزالة الحواجز أمام المنافسة"، في وقت تتأجج فيه حرب تجارية منذ العام الماضي بين البلدين الأكبر اقتصاديا في العالم بفعل زيادات متبادلة في الرسوم الجمركية.

ورأى رئيس البنك الدولي أن "تطبيق هذه الإصلاحات أليم، لكنها أساسية للحد من التباين ورفع المستوى المعيشي".

من جهته، أكد لي كه تشيانج، رئيس الوزراء الصيني أن بلاده ستكثف سياسة الانفتاح التي تعتمدها، في وقت تشكو فيه الإدارة الأمريكية من استمرار المعاملة غير العادلة للشركات الأجنبية في الصين.

وخفض صندوق النقد الدولي أخيرا توقعاته لنمو اقتصاد الصين وباقي العالم، وأرجع ذلك بشكل أساسي إلى الحرب التجارية الصينية الأمريكية.

وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة الجديدة للصندوق: "علينا أن ندرك المخاطر التي قد تتسبب في تباطؤ اقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالصين" حيث تشير التوقعات إلى تدني إجمالي الناتج القومي إلى ما دون 6 في المائة العام المقبل.

من جهة أخرى، نقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن ليو خه كبير المفاوضين الصينيين مع الولايات المتحدة أنه يشعر بتفاؤل حذر إزاء التوصل لاتفاق مع واشنطن.

وشرح ليو خطط الصين نحو إصلاح مشروعات الدولة وفتح القطاع المالي وتطبيق حقوق الملكية الفكرية، وهي قضايا في صميم مطالب الولايات المتحدة بشأن تغيير النظام الاقتصادي الصيني.

وتخوض كل من بكين وواشنطن منذ أكثر من عام حربا تجارية، بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بصورة أساسية بدافع الغضب من تصدير الصين كميات من البضائع إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تصدره بلاده إلى الصين.

وأعلن ترمب في الشهر الماضي توافقا على اتفاق جزئي بين البلدين، إلا أنه لم يتضح حتى الآن متى سيتم توقيع هذا الاتفاق.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مصادر لم تسمها أن الصين دعت كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة في بكين في ظل استمرار المساعي لإبرام اتفاق محدود على الأقل.

وأفاد التقرير أن ليو خه كبير المفاوضين الصينيين دعا روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي، وستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي للاجتماع في بكين، مضيفا أن الصين تأمل في عقد جولة المحادثات قبل عطلة الأعياد في الولايات المتحدة.

وألمح مسؤولون أمريكيون إلى رغبتهم في عقد لقاء شخصي لكنهم لم يلتزموا بموعد، لكن التقرير ذكر أن المفاوضين سيحجمون عن السفر لإجراء محادثات ما لم توضح الصين أنها ستقدم تعهدات بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا وشراء المنتجات الزراعية.

إلى ذلك، حذر هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي السابق أمس من مخاطر تحول النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة إلى حرب فعلية بين البلدين العملاقين الواقعين على المحيط الهادئ.

ويعد كيسنجر (96 عاما) وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق ريتشادر نيكسون، مهندس التقارب التاريخي بين القوتين الكبريين في سبعينيات القرن الماضي.

وفي مؤتمر نظمته مجموعة وسائل الإعلام "بلومبيرج" في بكين، عبر كيسنجر عن قلقه من المواجهة التجارية الجارية بين واشنطن وبكين منذ العام الماضي.

وأضاف كيسنجر: "إذا تركنا النزاع يتصاعد، فقد تكون النتيجة أسوأ مما حدث في أوروبا في القرن الـ20.. الحرب العالمية الأولى اندلعت نتيجة أزمة صغيرة نسبيا.. بينما أسلحة اليوم أقوى بكثير".

وتابع: "الصين قوة اقتصادية كبرى ونحن كذلك.. ونحن محكومون بتضارب مصالحنا في كل مكان في العالم.. خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، كان وضع خطة لخفض القدرات النووية للقوتين على رأس الأولويات".

وأشار كيسنجر إلى أنه إذا واصل الطرفان النظر إلى "كل قضية في العالم على أنها نزاع بينهما"، فقد يكون ذلك "خطيرا على البشرية".

ورأى أن المفاوضات التجارية بين البلدين ليست سوى "بديل" لمفاوضات أكثر أهمية بشأن خلافات بين واشنطن وبكين، بما في ذلك التوتر بشأن هونج كونج.

وكان كيسنجر قد سافر في 1971 سرا إلى بكين لبدء محادثات حول العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وهو يلقى اليوم تقديرا في الصين التي تستقبله بحفاوة عندما يزورها، والتقى الرئيس شي جين بينج عندما زار بكين في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.