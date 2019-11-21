"إكسون موبيل" تسرع بيع أصول بقيمة 25 مليار دولار

قالت مصادر مصرفية إن إكسون موبيل تسرع أكبر عملية بيع أصول لها في عقود بخطط للتخارج من حقوق نفط وغاز في أوروبا وآسيا وأفريقيا بما يصل إلى 25 مليار دولار مع تركيز الشركة اهتمامها على مشروعات قليلة عملاقة في سوقها المحلية وفي الخارج.

يأتي البرنامج الضخم الذي سيشهد تخارج إكسون من أنشطة المنبع للنفط والغاز في أوروبا، وسط تنامي الضغوط من المستثمرين لتدبير الأموال لمشروعات جديدة في غينيا وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة.

وفي الأشهر الأخيرة، وضعت إكسون موبيل التي مقرها تكساس قائمة مكثفة لأصول تريد بيعها في 11 دولة على الأقل. وتتجاوز القائمة بشكل كبير هدفها الحالي للتخارج من أصول قيمتها 15 مليار دولار في 2021، حسبما قالت مصادر مصرفية مطلعة.

وقالت متحدثة بإسم إكسون موبيل إن الشركة "لا تعلق على الشائعات أو التهكنات الدائرة في السوق".

وصعد سهم إكسون موبيل 0.6 بالمئة بحلول الساعة 1448 بتوقيت جرينتش.

وأبرمت إكسون عددا من الصفقات في الأشهر الأخيرة من بينها صفقة تخارج من النرويج بقيمة 4.5 مليار دولار، وطرحت للبيع بالفعل أصولا في استراليا ونيجيريا وماليزيا.

وستبيع إكسون بموجب الخطة عملياتها في بحر الشمال البريطاني وألمانيا ورومانيا. وفي أوروبا، سيتبقى لها إنتاجها في هولندا، حيث تحوز حصة مع رويال داتس شل في حقل الغاز العملاق جرونينجن الذي تخطط الحكومة لإغلاقه في 2022. ‭‭‭ ‬‬‬وقالت المصادر إن الخطة تتضمن أيضا تقليص عمليات إكسون في جنوب شرق آسيا ببيع أصولها في إندونيسيا وماليزيا، وفقا لـ"رويترز".

وفي أفريقيا، تريد إكسون بيع عملياتها في تشاد وغينيا الاستوائية وأجزاء من أصولها في نيجيريا.

وفي حين تخطط إكسون لزيادة كبيرة في الإنفاق في الأعوام القادمة لتطوير مشروعات جديدة في النفط والغاز، فإن معظم شركات الطاقة العالمية الكبرى الأخرى لديها خطط إنفاق أكثر حذرا نظرا للضبابية التي تكتنف أفق أسعار النفط وتنامي ضغوط المستثمرين لتنويع أنشطتها والاتجاه صوب المصادر المتجددة.