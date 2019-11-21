"التعاون الاقتصادي" تخفض توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9%.. أقل معدل في 10 سنوات

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها اليوم إن الاقتصاد العالمي ينمو بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية مع إسناد الحكومات مهمة إعادة جذب الاستثمارات للبنوك المركزية.

وأضافت المنظمة أنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي هذا العام والعام المقبل 2.9 بالمئة وهو الأقل في عشر سنوات. وكان تقدير المنظمة في سبتمبر يتوقع نموا 3 بالمئة العام المقبل.

وتوقعت المنظمة التي مقرها باريس نمو الاقتصاد 3 بالمئة في 2021.

وبالنسبة للولايات المتحدة، توقعت المنظمة نموا بنسبة 2.3 بالمئة هذا العام بعد توقع 2.4 بالمئة في سبتمبر، وفقا لـ"رويترز".

وتوقعت نموا 6.2 بالمئة في العام الحالي للصين، وهي غير عضو بالمنظمة، أي بوتيرة أسرع قليلا مقارنة بتوقع سبتمبر أيلول البالغ 6.1 بالمئة.

وفي منطقة اليورو، توقعت المنظمة نموا 1.2 بالمئة العام الحالي و1.1 بالمئة العام المقبل، وكلا التقديرين أعلى 0.1 نقطة مئوية من توقع سبتمبر. وبالنسبة للعام 2021، توقعت نموا 1.2 بالمئة.

ورفعت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للنمو في بريطانيا العام الحالي إلى 1.2 بالمئة بعدما توقعت واحدا بالمئة فقط في وقت سابق، في حين قدرت النمو بواحد بالمئة أيضا في 2020 و1.2 بالمئة في 2021.