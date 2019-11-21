الأسهم الأمريكية على استقرار مع بدء التداولات

فتحت الأسهم الأمريكية على استقرار اليوم بعد إشارات متضاربة بخصوص التجارة ونزاع بين واشنطن وبكين بشأن احتجاجات هونج كونج مما يلقي بظلال من الشك على توقيت اتفاق لإنهاء صراع الرسوم الجمركية طويل الأمد بين البلدين.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.81 نقطة ليفتح عند 27820.28 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.03 نقطة ليسجل 3108.49 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 1.14 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 8527.87 نقطة، وفقا لـ"رويترز".