أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات أن تعلن لمساهميها أن صرف الأرباح عن فترة التسعة أشهر من عام 2019م المنتهية في 30/09/2019 ســـوف تبدأ بمشــيئة الله اعتباراً من يوم الأحد الموافق 08/12/2019 وذلـك بواقع نصف ريال للسهم الواحد بنسبة 5 % من القيمة الاسمية للسهم علماً بأن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الأربعاء الموافق 20/11/2019 المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسوف تتم عملية الصرف عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية ونأمــل من المساهمـين التأكـد مـن تحديـث بيانات حساباتهـم وذلك بالاتصال على البنك العربي الوطني على الرقم 920000478 في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحاً الى الساعة 5:30 مساءاً.
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- "البابطين للطاقة والاتصالات" تعلن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح النقدية للمساهمين
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