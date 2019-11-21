بتروناس تتوقع بدء التشغيل التجاري لمصفاتها مع أرامكو في ماليزيا هذا العام

قالت شركة النفط الحكومية بتروناس إن مجمعها الضخم للتكرير والبتروكيماويات في جنوب ماليزيا، وهو مشروع مشترك مع أرامكو السعودية بقيمة 27 مليار دولار، سيبدأ التشغيل التجاري كما كان مخططا بحلول نهاية العام، نافية تقرير عن تأخير.

وقالت بتروناس في رسالة بالبريد الإلكتروني في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن وحدة لإزالة الكبريت، تضررت بفعل حريق في أبريل ، ستبدأ العمل بحلول منتصف 2020.

وقالت لرويترز "تود بتروناس توضيح أن مجمع بنجيرانج المتكامل التابع لها هو في خضم أنشطة بدء التشغيل وسيبدأ التشغيل التجاري كما هو متوقع ومخطط له بنهاية 2019".

وقالت بلاتس الأسبوع الماضي إن الحريق أرجأ بدء التشغيل التجاري لبنجيرانج للتكرير والبتروكيماويات، وهو جزء من المجمع، إلى النصف الثاني من 2020، وذلك نقلا عن تعليقات لأرامكو في نشرة طرحها العام الأولي.